نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل مبدى: مستقبل وطن يقود حراكًا وطنيًا واعيًا.. وذوي الإعاقة جزء أصيل من مشهد المشاركة السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المهندسة أمل مبدى، رئيس أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، والرئيس التنفيذي لاحتفالية «قادرون باختلاف»، أن ما يشهده الحزب من مؤتمرات ولقاءات جماهيرية متواصلة في مختلف محافظات المرحلة الأولى استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، يعكس حالة الوعي الوطني وروح المسؤولية لدى المواطنين، وثقتهم في القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت «مبدى» أن حزب مستقبل وطن يترجم على أرض الواقع مبادئ العمل السياسي النزيه، القائم على التواصل المباشر مع المواطنين في كل المحافظات، مؤكدة أن هذا الحراك الشعبي الداعم للحزب يعكس مكانته المتقدمة ودوره المحوري في المشهد السياسي المصري.

وأشارت «مبدى» إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون بفاعلية في جميع مراحل العملية الانتخابية، انطلاقًا من إيمانهم بأن صوتهم جزء من بناء الوطن، موضحة أن رعاية الدولة المستمرة لأبناء «قادرون باختلاف» برعاية الرئيس السيسي تمثل دافعًا قويًا لهم للمشاركة والإسهام في صياغة مستقبل أفضل لمصر.

واختتمت رئيس أمانة ذوي الإعاقة بالتأكيد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأب الروحي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن رعايته المتواصلة لهم مصدر فخر لكل مصري، مشيرة إلى أن مشهد المشاركة الذي يشهده الشارع المصري هذه الأيام هو ترجمة عملية لرؤية الدولة في تمكين جميع الفئات تحت راية الجمهورية الجديدة.