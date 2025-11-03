نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد الإسبانية عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة أوساسونا وريال اورفييدو

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة أوساسونا وريال اوفييدو مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة بستاد نويفو كارلوس تارتييري ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال اوفييدو

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.