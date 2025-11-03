نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدراليةأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الاثنين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، عن مواجهات قوية.

ففي دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أسفرت القرعة عن مواجهات نارية بين فرق عربية، حيث وضعت حامل اللقب فريق بيراميدز المصري مع فريق نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في مجموعة واحدة.

والتقى الفريقان في نهائي كأس السوبر الأفريقي، وفاز الفريق المصري بهدف نظيف، لكنهما سيتواجهان هذه المرة ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز من زيمبابوي.

وضمت المجموعة الثانية 3 فرق عربية هي؛ الأهلي المصري، والجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، إلى جانب يانغ أفريكانز التنزاني، لتكون المنافسة بينهم نارية للتأهل إلى الدور التالي.

وسيتنافس الهلال السوداني ومولودية الجزائر في المجموعة الثالثة إلى جانب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وسانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

فيما أسفرت قرعة المجموعة الرابعة عن مواجهات متوازنة للترجي التونسي مع أندية سيمبا التنزاني، وبترو أتلتيكو الأنغولي، والملعب المالي.

وتقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب بين 21 نوفمبر الجاري و14 فبراير القادم، ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى الدور ربع النهائي.

وفي ما يتعلق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم لموسم 2025-2026، أسفرت القرعة عن مواجهات قوية في المجموعة الرابعة التي جمعت فريقي الزمالك المصري ومواطنه المصري البورسعيدي في مجموعة واحدة للنسخة الثانية تواليا، بالإضافة إلى فريقي كايزر تشيفس (جنوب أفريقيا)، وزيسكو يونايتد (زامبيا).

وتقام مباريات هذا الدور بمشاركة 16 فريقا تم توزيعهم على 4 مجموعات، وتُعلب بنظام الذهاب والإياب لتحديد بطل ووصيف كل مجموعة اللذين يتأهلان إلى دور الثمانية.

وجمعت المجموعة الأولى، فرق كل من؛ سان بيدرو (كوت ديفوار)، وأولمبيك آسفي (المغرب)، ودجوليبا (مالي)، واتحاد الجزائر (الجزائر)، فيما تتواجه في المجموعة الثانية، فرق؛ نيروبي يونايتد (كينيا)، وعزام يونايتد (تنزانيا)، ومانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية)، والوداد الرياضي (المغرب).

وتتقابل في المجموعة الثالثة، فرق كل من؛ سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)، وأوتوهو (الكونغو)، وستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، وشباب بلوزداد (الجزائر).

وتقام مباريات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري، وحتى 15 فبراير القادم، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.