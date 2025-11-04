نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: الخطيب الأسطورة.. وزيزو أفضل جناح في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، في فقرة “لعبة الاختيارات” خلال ظهوره ببرنامج ستاد المحور، حيث كشف اختياراته لأفضل اللاعبين في الكرة المصرية عبر التاريخ وفي الوقت الحالي.

وقال حنفي إن وليد صلاح الدين يُعد من أبرز وأمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، مشيدًا بقدراته الفنية العالية وتأثيره داخل المستطيل الأخضر خلال فترته مع الأهلي والمنتخب.

وأضاف: “الكابتن محمود الخطيب هو أسطورة الكرة المصرية من حيث الشعبية والتأثير داخل وخارج الملعب، وسيظل أيقونة للأجيال القادمة".

وعن مركز حراسة المرمى، أكد هشام حنفي أن “محمد الشناوي هو الحارس رقم واحد في مصر حاليًا، فيما يأتي أحمد الشناوي في المركز الثاني، وكلاهما يمتلك خبرات كبيرة وإمكانات مميزة".

وفي خط الدفاع، اختار حنفي “محمد عبد المنعم كأفضل مدافع في الكرة المصرية حاليًا، لما يقدمه من أداء ثابت وثقة كبيرة في المباريات".

أما في مركز الظهير الأيمن، فأكد أن “محمد هاني لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، هما الأفضل في هذا المركز في الكرة المصرية".

وفي الجهة اليسرى، رشّح هشام حنفي “محمد حمدي لاعب بيراميدز كأفضل ظهير أيسر في مصر، نظرًا لتطوره الكبير في الفترة الأخيرة وثبات مستواه".

كما أشار إلى أن “مروان عطية هو أفضل لاعب في مركز الارتكاز (الديفندر) في مصر حاليًا، بفضل قدرته على قراءة اللعب وتمرير الكرات بدقة عالية".

واختتم حنفي تصريحاته قائلًا: “زيزو هو أفضل جناح في مصر دون منافس، لاعب متكامل يجمع بين المهارة والسرعة والفعالية الهجومية".