أول تعليق لـ أنغام بعد حفلها في باريس.. تفاصيل

أحمد جودة - القاهرة - علقت المطربة أنغام على حفلها الذي أقيم في باريس منذ أيام قليلة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشصخية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أنغام مجموعة من الصور أثناء الحفل وعلقت عليها: «من باريس مع حبي».

آخر أعمال أنغام

طرحت الفنانة أنغام منذ قرابة شهر أحدث أغنياتها وهي أغنية "سيبتلي قلبي" الذي اعتبرها الجمهور عودة قوية لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وبعد طرح الأغنية انهالت التعليقات الإيجابية عليها وتبين مدي حماس الجمهور للأغنية وتعلقه الكبير بالموضوع التي تطرحه أنغام بالأغنية حيث أنها تبين حالة الحب الكبيرة من طرف واحد لشخص تركها وترك قلبها "بيتكسر" مثلما وصفت أنغام بالأغنية.