نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم العالمية مباراة الزمالك وبيراميدز وذلك ضمن منافسات الدور نصف نهائي من بطولة كأس السوبر المصري في الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 على ملعب ستاد آل نهيان بالإمارات وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات أون سبورت سواء 1 أو 2 بنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف نهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

تُقام بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات بمشاركة الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز فى الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الحالي.

الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز سيواجه الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نهائي البطولة.

يبحث الزمالك عن حصد لقبه الخامس في تاريخ مشاركاته في كأس السوبر المصري في حين يسعى بيراميدز لحصد اللقب الأول فى تاريخه.

وبدأ الزمالك فوزه بالسوبر المصري منذ النسخة الأولى في 2001 عندما فاز بهدفين مقابل هدف على غزل المحلة عقب انسحاب الأهلي.

وتحظى البطولة هذا العام باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، حيث من المتوقع أن تشهد مواجهات قوية بعد المستوى المميز الذي قدمته الأندية المشاركة في الموسم الحالي.

وحققت النسخ السابقة التي أُقيمت في الإمارات نجاحًا باهرًا من حيث التنظيم والحضور الجماهيري مما شجع مسئولي اتحاد الكرة على تكرار التجربة خاصة مع ما تتمتع به الإمارات من إمكانيات تنظيمية عالية وبنية تحتية رياضية متميزة تجعلها وجهة مثالية للمباريات الكبرى.

مكافآت السوبر المصري بالإمارات

- 300 ألف دولار لبطل المسابقة

- 200 ألف دولار للوصيف

- 50 ألف دولار يحصل عليها كل فريق نظير المشاركة في السوبر بإجمالي 200 ألف دولار.