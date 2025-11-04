نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأهمها بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج وأرسنال، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

نابولي وآينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد ويونيون سانت جيلواز، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يوفنتوس وسبورتنج لشبونة، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول وريال مدريد، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

توتنهام وكوبنهاجن، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أهم مباريات كأس العالم للشباب اليوم

كوت ديفوار × سويسرا – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

البرازيل × هندوراس – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

المكسيك × كوريا الجنوبية – 3 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

هايتي × مصر – الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS.

ألمانيا × كولومبيا – الساعة 4:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2

إنجلترا × فنزويلا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

السد × الأهلي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

– الاتحاد × الشارقة – الساعة 8:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3