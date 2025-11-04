نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأهمها بطولة دوري أبطال أوروبا.
مواعيد أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج وأرسنال، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.
نابولي وآينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.
أتلتيكو مدريد ويونيون سانت جيلواز، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
يوفنتوس وسبورتنج لشبونة، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
ليفربول وريال مدريد، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
توتنهام وكوبنهاجن، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
أهم مباريات كأس العالم للشباب اليوم
كوت ديفوار × سويسرا – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
البرازيل × هندوراس – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
المكسيك × كوريا الجنوبية – 3 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3.
هايتي × مصر – الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS.
ألمانيا × كولومبيا – الساعة 4:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2
إنجلترا × فنزويلا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3.
أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا
السد × الأهلي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
– الاتحاد × الشارقة – الساعة 8:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3