بث مباشر.. السد ضد الأهلي الليلة في دوري أبطال آسيا للنخبة

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية مساء اليوم إلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حيث يحل فريق أهلي جدة السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره السد القطري في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق المباراة في السادسة مساءً وسط ترقب كبير من الجماهير واهتمام إعلامي واسع، نظرًا لقوة الفريقين وتاريخ المواجهات بين الأندية السعودية والقطرية في البطولات القارية، إضافة إلى الأسماء الكبيرة التي تخوض اللقاء وفي مقدمتهم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

الأهلي وصراع تثبيت أقدامه في المقدمة

يدخل أهلي جدة المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعدما نجح في تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة، ما يجعله في موقع قوي للاقتراب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية حال تمكنه من العودة بنتيجة إيجابية.

ويعتمد الأهلي على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها في البطولة الآسيوية، خاصة أنه أكثر الفرق السعودية مواجهةً للأندية القطرية، حيث سبق له اللعب أمامها في 27 مباراة حقق خلالها 12 انتصارًا مقابل 8 هزائم، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، بينما سجل هجوم الفريق السعودي 51 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا، وهي أرقام تمنحه الأفضلية التاريخية قبل مواجهة الليلة.

فيرمينو محور الاهتمام في أول ظهور ضد فريقه السابق

وتتجه الأنظار بالكامل نحو النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي يخوض أمام الأهلي السعودي أول مباراة له ضد فريقه السابق منذ رحيله بنهاية الموسم الماضي، بعد أن ساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا قبل انتقاله لخوض تجربة جديدة بقميص السد.

ويعد ظهور فيرمينو في مواجهة الأهلي حدثًا بارزًا في الجولة، خصوصًا أنه أحد أبرز نجوم الدوري العربي في السنوات الأخيرة، وقد لعب مع الأهلي 65 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة، كما كشفت تقارير عن تنازله عن مبلغ 8 ملايين يورو من مستحقاته قبل مغادرته النادي، في خطوة لاقت احترامًا كبيرًا من الجماهير.

ويصبح فيرمينو الليلة تحت أنظار الجماهير السعودية قبل القطرية، نظرًا لما قدمه من مستوى مميز في مسيرته مع الأهلي، مما يجعل لقاء اليوم ذا طابع خاص للنجم البرازيلي.

السد يبحث عن الانتصار الأول وإنعاش آماله في الصعود

على الجانب الآخر، يدخل السد المباراة وهو في المركز التاسع برصيد نقطتين فقط بعدما تعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، مما يجعله في أمسّ الحاجة إلى الفوز من أجل إنعاش آماله في المنافسة على بطاقات التأهل.

ويعتمد الفريق القطري على مجموعة من أبرز اللاعبين الدوليين والمحترفين، يتقدمهم النجم المتألق أكرم عفيف وخوخي بوعلام وبيدرو ميغيل وطارق سلمان ومعتز برشم، إلى جانب الثلاثي المحترف رومان سايس ويوسف عطال ومحمد كمارا، بالإضافة إلى القوة الهجومية التي يمنحها فيرمينو ومواطنه باولو أوتافيو والإسباني رافا موخيكا.

ويأمل الجهاز الفني للسد في استغلال عاملي الأرض والجماهير لتحقيق انتصار يعيد التوازن للفريق ويمنحه فرصة حقيقية للعودة إلى المنافسة.

مواجهة تحمل الإثارة والندية وتخطف الأضواء في آسيا

وتأتي مباراة السد والأهلي ضمن أبرز مواجهات الجولة نظرًا لتقارب المستوى الهجومي بين الفريقين، وتاريخ المواجهات الحافل بينهما في البطولات القارية، إضافة إلى وجود لاعبين يمتلكون القدرة على تغيير مسار المباراة في أي لحظة.

وتُعد هذه المواجهة فرصة للجماهير للاستمتاع بالأداء الفني العالي والسرعات الكبيرة والمهارات الفردية التي يتميز بها الجانبان، بينما تبقى الأنظار مسلطة بشكل خاص على أداء فيرمينو الذي يعيش مواجهة خاصة أمام فريق يعرفه جيدًا ويعرف طريقة لعبه، وهو ما يزيد من حرارة اللقاء ويدفع الجميع لانتظاره بشغف كبير.