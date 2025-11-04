نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرمينو في مواجهة فريقه السابق.. السد القطري يستضيف أهلي جدة في قمة آسيوية نارية الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فيرمينو في مواجهة فريقه السابق.. السد القطري يستضيف أهلي جدة في قمة آسيوية نارية الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية مساء اليوم إلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حيث يستضيف السد القطري نظيره أهلي جدة السعودي في واحدة من أقوى مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في لقاء يُنتظر أن يحمل طابعًا من الإثارة والندية بين الفريقين.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخ المواجهات بين الأندية السعودية والقطرية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من النجوم البارزين، وعلى رأسهم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

الأهلي يسعى لتثبيت أقدامه في الصدارة

يدخل أهلي جدة اللقاء وهو في المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويملك الأهلي خبرة كبيرة في المواجهات أمام الأندية القطرية، إذ خاض أمامها 27 مباراة سابقة حقق خلالها 12 فوزًا و7 تعادلات مقابل 8 هزائم، وسجل 51 هدفًا مقابل 30 هدفًا في مرماه، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل موقعة الليلة.

فيرمينو.. نجم المواجهة المرتقبة

تتجه الأنظار نحو النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي يخوض أول مباراة له ضد فريقه السابق أهلي جدة، بعد أن رحل عنه بنهاية الموسم الماضي لينضم إلى السد القطري.

ويُعد فيرمينو من أبرز نجوم البطولة الآسيوية، حيث خاض مع الأهلي 65 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة، كما حظي بتقدير جماهيري واسع بعد تنازله عن جزء من مستحقاته قبل الرحيل تقديرًا للنادي.

مواجهة الليلة تحمل له طابعًا خاصًا، إذ يواجه زملاءه السابقين في لقاء يجذب اهتمام الجماهير السعودية والقطرية على حد سواء.

السد يبحث عن أول فوز في المجموعة

من جانبه، يدخل السد القطري اللقاء وفي رصيده نقطتان فقط، بعد تعادلين وخسارة، ويطمح لتحقيق أول انتصار له في البطولة من أجل إنعاش آماله في المنافسة على بطاقات التأهل.

ويعتمد الفريق على مجموعة قوية من اللاعبين المحليين والدوليين، أبرزهم أكرم عفيف وخوخي بوعلام وبيدرو ميغيل وطارق سلمان، إلى جانب المحترفين رومان سايس ويوسف عطال ومحمد كمارا، إضافة إلى الثلاثي الهجومي الخطير فيرمينو وباولو أوتافيو ورافا موخيكا.

مواجهة آسيوية من العيار الثقيل

تحمل مواجهة السد والأهلي جميع عناصر المتعة والإثارة، بفضل امتلاك الفريقين لمواهب هجومية قادرة على حسم المباراة في أي لحظة، فضلًا عن التاريخ الكبير الذي يجمع الأندية السعودية والقطرية في البطولات القارية.

وينتظر الجمهور العربي مشاهدة لقاء قوي يجمع بين الخبرة السعودية والطموح القطري في ليلة كروية يتوقع أن تخطف الأضواء في القارة الآسيوية.