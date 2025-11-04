نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن شرقي: نسعى للتتويج بالسوبر لإسعاد جماهير الأهلي وتحقيق انطلاقة قوية للموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن بطولة السوبر المصري من البطولات المهمة هذا الموسم، وأن جميع اللاعبين يسعون بكل قوة لتحقيق اللقب وإسعاد جماهير النادي.

وأضاف بن شرقي: «السوبر المصري تعد من البطولات المهمة التي نرغب في التتويج بها.. ونحن ندرك تمامًا قيمتها بالنسبة للنادي والجماهير، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن ونحقق الفوز باللقب».

وتحدث بن شرقي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء الخميس المقبل في نصف نهائي البطولة قائلا: «سيراميكا من الفرق المميزة التي قدمت نتائج قوية إلى الآن على المستوى المحلي».



وأضاف: «نستعد بشكل جيد لمواجهة سيراميكا ونسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى نهائي البطولة».

وشدد على أن إقامة البطولة في الإمارات يمثل دافعًا قويا للفريق، لا سيما أن جماهير الأهلي دائما ما تكون حاضرة في الملعب؛ لدعم وتشجيع اللاعبين، إلى جانب الأجواء المميزة من حيث جودة الملاعب.



واتم قائلًا: «هذه البطولة تمثل بداية قوية لموسم طويل، والتتويج بها سيمنحنا دافعًا كبيرًا لمواصلة المنافسة على جميع الألقاب.. نحن جاهزون ذهنيًا وبدنيًا، ونتمنى أن نحقق الفوز ونسعد جماهير الأهلي».

واختتم أشرف بن شرقي تصريحاته موجها الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم الكبير، ومشددا على أن الفريق هدفه الفوز باللقب للاحتفال معهم.