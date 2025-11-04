نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فؤاد: حمزة عبد الكريم مهاجم بمواصفات خاصة وحل سحري لأزمة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشاد الإعلامي الرياضي أحمد فؤاد خلال تعليقه على مباراة منتخب مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين، باللاعب الشاب حمزة عبد الكريم الذى يراه حلًا جذريًا لمشكلة الهجوم التي يعاني منها النادي الأهلي.

وشدد فؤاد على الإمكانيات الكبيرة للاعب، مؤكدًا أنه مهاجم بمواصفات خاصة وورقة رابحة قادمة بلا شك، مؤكدًا أن حمزة عبد الكريم قد يكون نقطة الانطلاقة وعودة وجود اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

ورأى فؤاد أن هذا يتماشى مع فكرة الاعتماد على المواهب الشابة على غرار ما حدث سابقًا مع لاعبين كبار بحجم عماد متعب، مشيرًا إلى معاناة الأهلي من أزمة المهاجم، حيث صرح بأن النادي الأهلي يعاني في المرحلة الحالية من عدم وجود رأس حربة قوي قادر على قيادة الهجوم.

وأرجع فؤاد تصاعد الأزمة لسببين رئيسيين وهما تراجع المستوى في ظل عودة اللاعب محمد شريف في مرحلته الحالية التي قد تكون نهايات مشواره، والفراغ الكبير بعد رحيل وسام أبو علي، الذي كان قد "استعاد التوازن لهذه المنطقة وهذا المركز في الأهلي" بعد فترة طويلة من غياب رأس الحربة الجيد.

واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن رحيل وسام أبو علي أثر تأثيرًا كبيرًا على النادي الأهلي، وأن خروج لاعبين بوزن حمزة عبد الكريم من قطاع الناشئين يمثل نواة حقيقية للاستفادة من قطاع الناشئين ومن هذه العناصر الواعدة.