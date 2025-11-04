نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الكبار والمفاجآت.. النقاد يرسمون خارطة السوبر المصري: الأهلي يقدر.. بيراميدز الأقرب.. غياب ناصر غير مؤثر.. سيراميكا متحفز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية من القاهرة نحو العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث إنطلاق مباريات كأس السوبر المصري على الأراضي الإماراتية في الفترة من 6 نوفمبر الجاري وحتى التاسع من الشهر ذاته.

طرح «دوت الخليج الرياضي» بعض الأسئلة الاستبيانة حول بطولة كأس السوبر المصري، ومعرفة رأي نقاد الصحافة الرياضية المصرية في البطولة قبل انطلاقها.

ماذا قال الناقد الرياضي عبد المنعم فهمي؟

وتحدث الناقد الرياضي القدير عبد المنعم فهمي عن الأهلي قائلًا: "شهد مستوى الأهلي قبل السوبر المصري حالة من القلق والترقب بين جماهيره، خاصة بعد سلسلة نتائج مخيبة للآمال في الدوري المحلي، حيث فقد الفريق 13 نقطة خلال 12 مباراة فقط، مكتفيًا بستة انتصارات وخمسة تعادلات وخسارة واحدة، الأمر الذي جعله يحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف سيراميكا المتصدر، وجعل الجماهير تضع يدها على قلبها خوفًا من أن يكون لذلك مردوده على الفريق، والتأثير على نتائج الفريق في البطولة التي حقق لقبها 15 مرة من 22 نسخة للبطولة.

التذبذب الكبير في الأداء بالأسابيع الماضية يُنسب جزئيًا إلى عدم قدرة الجهاز الفني الجديد بقيادة ييس ثوروب على إعادة الشخصية القوية للفريق، في ظل اتهامات للاعبين بعدم الجدية ووجود حالة اهتزاز ذهني وفني، في ظل ابتعاد كل اللاعبين عن مستواهم، واتهامهم بأنهم فاقدو الشغف، وليس لديهم ما يقدمونه، لأنهم يحصلون على الأموال بصورة مبالغ فيها، مما جعلهم غير طموحين، بل إن هناك اتهامات بأنهم لا يقدرون القميص الذي يرتدونه، ويعيشون دور الكبار، والمعلمين.

على المستوى الهجومي، رغم امتلاك الأهلي أقوى خط هجوم بـ20 هدفًا، إلا أن أزمة غياب المهاجم الهداف ظهرت جليًا بعد رحيل وسام أبو علي، وسط عجز السلوفيني جراديشار ومحمد شريف عن تعويضه، أضاع الفريق العديد من الفرص السهلة، كان أبرزها ركلة جزاء أهدرها زيزو في اللحظات الأخيرة أمام المصري، وهو ما زاد المخاوف الجماهيرية بشأن قدرة الأهلي على التتويج بالسوبر في ظل هذا المستوى.

دفاعيًا، يواجه الأهلي مشاكل واضحة رغم تبديل التشكيلات، وسارع ييس ثوروب بطلب تقارير عاجلة لتحليل أخطاء الدفاع ومعالجتها، مع فرض انضباط تكتيكي وتركيز على التمركز، خصوصًا أمام الكرات العرضية.

بات السوبر المصري ليس مجرد مباراة بطولة، بل فرصة حقيقية لاستعادة الثقة وإنقاذ موسم قد يصبح معقدًا إذا لم يستعد الفريق مستواه".

رأي الناقد الرياضي عبد الحميد فراج

بينما جاء رأي الناقد الرياضي عبد الحميد فراج كالتالي: "المؤكد أن غياب بيزيرا سيكون عامل مؤثر على الزمالك فاللاعب يعتبر أهم مفاتيح لعب الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة

غياب بيزيرا سيفتح الباب أمام الجهاز الفني لتعويضه إما بلاعب يتم توظيفه كجناح أيمن مثل محمد شحاته أو عدي الدباغ أو ناصر ماهر وجميعهم سيؤدون دور غير دورهم الأساسي أو يلجأ الجهاز لتغيير خطة اللعب ليكون الاعتماد على بناء الهجمة من العمق بدلا من الأجنحة على الجانبين

أما غياب ناصر منسي في رأيي لن يكون مؤثر لوجود أكثر من لاعب أساسي في مركز المهاجم الصريح وهم سيف الجزيري وعدي الدباغ وعمرو ناصر

الزمالك بحاجة لتقليل عملية بناء الهجمة من الخلف واللعب السريع واستغلال كل فرصة أمام بيراميدز وكذلك غلق المساحات أمام العناصر الهجومية لبيراميدز وأهمها فيستون مايلي والجانب الأيمن بقيادة محمد الشيبي وزلاكة."

حسن السعدني يجيب عن التساؤلات

من ناحيته، أدلى الكاتب الصحفي والناقد الرياضي حسن السعدني بتصريح صحفي لـ "دوت الخليج" للرد على التساؤلات حول حظوظ الفرق المشاركة، لا سيما بعد تصدُّر سيراميكا كليوباترا لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور 13 جولة حتى الآن بفارق 3 نقاط عن وصيفه النادي الأهلي.

وقال السعدني: "بالنظر إلى الحالة الفنية الأخيرة للأهلي وتعثره، وفي ظل تواجد سيراميكا كليوباترا - ولو بشكل مؤقت - على قمة الدوري، فإن ذلك يمنح فريق سيراميكا حافزًا مضاعفًا وقوة دفع معنوية هائلة، فالكرة لا تعترف إلا بالجهد داخل الملعب، والمفاجآت واردة دائمًا، خاصة في البطولات المجمعة، في اعتقادي سيراميكا يمتلك القدرة على استغلال أي تذبذب في أداء الأهلي ليصنع الحدث."

وتابع: "لكن بالنظر إلى خبرة وتاريخ ومقومات النادي الأهلي في التعامل مع مثل هذه البطولات القصيرة، وفي ظل الدوافع القوية لاستعادة التوازن والرد على الانتقادات، فإن الأهلي يظل هو الأقرب لحسم لقب كأس السوبر المصري، ولكن لن يكون الأمر سهلًا على الإطلاق في مواجهة فريق منظم وطموح مثل سيراميكا."

بلال السيسي: بيراميدز ابرز المرشحين

وبسؤال الناقد الرياضي بلال السيسي حول رأيه في ضلع المربع الذهبي لكأس السوبر المصري فريق بيراميدز، أكد: "بالفعل بيراميدز يُعد أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس السوبر بناءً على مستواه الفني الحالي واستقراره الإداري والفني.

الفريق يمتلك قوامًا قويًا ومتجانسًا يضم عناصر خبرة كبيرة إلى جانب لاعبين دوليين قادرين على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، فضلًا عن وجود جهاز فني مستقر استطاع فرض أسلوب لعب متوازن يجمع بين القوة الدفاعية والسرعة في التحول الهجومي.

لكن حتى يحافظ بيراميدز على مكانته ويواصل المنافسة على الألقاب، فهو يحتاج إلى:

1. الاستمرارية في الأداء والانضباط داخل الملعب دون تراجع في التركيز أو الدوافع.

2. تدوير ذكي للعناصر الأساسية لتفادي الإرهاق والحفاظ على جاهزية الجميع طوال الموسم.

3. تطوير الشخصية البطولية للفريق في المباريات الحاسمة، خاصة النهائيات التي تُحسم بالتفاصيل الصغيرة.

4. تعزيز بعض المراكز بصفقات نوعية تمنح البدائل نفس القوة التي يملكها الأساسيون.

باختصار، بيراميدز يمتلك كل مقومات البطل، لكن ما يحتاجه الآن هو الاستمرارية الذهنية والتعامل بخبرة مع الضغوط حتى يترجم هذا التفوق الفني إلى بطولات متتالية".

