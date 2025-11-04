نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر لايف الان.. شاهد مباراة السد ضد أهلي جدة في دوري أبطال آسيا 2025-2026 في المقال التالي

تترقب الجماهير العربية واحدة من أقوى مباريات الجولة في دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي فريق السد القطري مع نظيره أهلي جدة السعودي مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في مواجهة تحمل بين طياتها الإثارة والحماس والرغبة في إثبات الذات.



السد يدخل اللقاء بطموحات الصدارة

فريق السد القطري يخوض المباراة وهو في معنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري المحلي، ويأمل في استمرار تألقه القاري.

المدرب الإسباني خوانما ليلو يعتمد على أسلوب هجومي يعتمد على السرعة والتحركات الجماعية، مع وجود لاعبين أصحاب خبرة كبيرة مثل بغداد بونجاح وأكرم عفيف، القادرين على استغلال أي فرصة أمام المرمى.

أهلي جدة والسد



السد يراهن على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز ثمين يمنحه ثلاث نقاط مهمة ويقربه من صدارة مجموعته، خاصة أنه يواجه أحد أقوى الفرق السعودية وأكثرها تطورًا في المواسم الأخيرة.



أهلي جدة يسعى لتأكيد عودته القارية

على الجانب الآخر، يدخل فريق أهلي جدة المباراة بطموحات كبيرة بعد عودته القوية للمنافسات القارية.

الفريق يمتلك كوكبة من النجوم العالميين على رأسهم رياض محرز وروبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي، وهو ما يجعل جماهيره تنتظر أداءً هجوميًا راقيًا.

المدرب الألماني ماتياس يايسله يجهز تشكيلًا متوازنًا بين الدفاع والهجوم، معتمدًا على التمريرات السريعة والضغط العالي لخطف هدف مبكر يربك حسابات أصحاب الأرض.

قمة خليجية عنوانها القوة والندية

مباريات الفرق القطرية والسعودية دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا، سواء في دوري الأبطال أو البطولات الإقليمية، فهي مواجهات لا تعترف بالتوقعات المسبقة.

الفريقان يمتلكان عناصر مميزة على المستويين المحلي والدولي، كما أن الانسجام بين اللاعبين الأجانب والمحليين في كلا الفريقين يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

من المتوقع أن تشهد المواجهة سجالًا قويًا في وسط الملعب بين محاور السد السريعة وخبرة وسط الأهلي بقيادة فرانك كيسي، مع تركيز الطرفين على استغلال الكرات الثابتة والهجمات المرتدة.



التشكيل المتوقع للفريقين

تشكيل السد المتوقع:

مشعل برشم – بيدرو ميجيل – عبدالكريم حسن – طارق سلمان – حامد إسماعيل – غي ليرمي – حسن الهيدوس – أكرم عفيف – علي أسد – بغداد بونجاح – سانتي كازورلا.

تشكيل أهلي جدة المتوقع:

إدوارد ميندي – علي مجرشي – عبدالباسط هندي – روجر إيبانيز – عبدالله الخيبري – فرانك كيسي – محرز – سامي النشمي – فيرمينو – فراس البريكان – ألان سانت ماكسيمان.

المعلق والقنوات الناقلة للمباراة

تنقل قنوات SSC الرياضية السعودية المباراة حصريًا بتعليق عربي مميز، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء لمناقشة أبرز تفاصيل المباراة وخطط المدربين.

ومن المتوقع أن يتولى التعليق أحد الأصوات المميزة في القناة لإضفاء مزيد من الحماس على القمة الخليجية المنتظرة.

أهمية المباراة وهدف كل فريق

الفوز اليوم سيكون مفتاحًا مهمًا لأي من الفريقين من أجل ضمان التقدم في جدول المجموعة.

السد يريد تأكيد هيمنته الآسيوية وتكرار إنجازاته السابقة، بينما أهلي جدة يسعى لتقديم رسالة واضحة مفادها أنه عاد ليبقى بين كبار القارة.

وبين طموحات الزعيم القطري وآمال الراقي السعودي، سيحظى المشاهدون بوجبة كروية دسمة مليئة بالندية والمهارات العالية.