نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بث مباشر.. مشاهدة مباراة أهلي جدة والسد القطري "دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية مساء اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 إلى ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يستضيف السد القطري نظيره الأهلي السعودي في قمة عربية نارية ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

المباراة السد القطري × الأهلي السعودي البطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 الجولة الرابعة - دور المجموعات الملعب جاسم بن حمد - الدوحة الموعد الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 التوقيت 7:00 م بتوقيت مكة والدوحة – 6:00 م بتوقيت القاهرة

وضع الفريقين قبل المباراة

الأهلي السعودي:

يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق 7 نقاط من 3 مباريات (فوزين وتعادل)، ويبحث عن مواصلة صدارته للمجموعة ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

السد القطري:

يعيش فترة صعبة بعد جمع نقطتين فقط من 3 مباريات، ويأمل في تحقيق أول فوز له للحفاظ على حظوظه في التأهل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد

القناة المعلق البث عبر الإنترنت beIN Sports HD 1 تعليق عربي مميز TOD – beIN Connect قناة الكأس 5 داخل قطر فقط موقع وقناة الكأس الرسمية

التشكيل المتوقع للأهلي السعودي

المدرب: ماتياس يايسله

طريقة اللعب: 4-2-3-1

المركز اللاعبون حارس المرمى إدوارد ميندي الدفاع ماتيو دامس – ريان حامد – ميريه ديميرال – علي مجرشي الوسط فرانك كيسييه – فالنتين أتانجانا الوسط الهجومي ماتيوس غونسالفيس – إنزو ميلوت – رياض محرز الهجوم إيفان توني

التشكيل المتوقع للسد القطري

طريقة اللعب: 4-2-3-1 هجومية

المركز اللاعبون حارس المرمى مشعل برشم الدفاع باولو أوتافيو – طارق سلمان – أحمد سهيل – بيدرو ميغيل الوسط كلاودينيو – محمد كمارا الوسط الهجومي أكرم عفيف – غيليرمي – جيوفاني الهجوم روبيرتو فيرمينو

بطاقة المباراة