نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يواصل برنامجه التأهيلي استعدادًا للعودة لتدريبات الأهلي قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى برنامج بدني لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على حالته.

ويقوم إمام عاشور بتنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للفريق ومتابعة طبية مستمرة.

وشارك عاشور في الجزء البدني خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على استاد طحنون بن محمد بمدينة العين.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.