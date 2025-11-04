نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم "الحيوان".. الأهلي يستعين بأصحاب الكفاءات من أعضاء الجمعية العمومية لخدمة النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الأول بتشكيله الجديد والذي عقد مساء أمس الإثنين، وشهد مناقشة عدد من أهم الملفات وصدرت بنهايته عدد من أبرز القرارات، الاستعانة بخبرات مجموعة من أعضاء النادي أصحاب الخبرات والكفاءات الذين التقى بهم رئيس النادي مؤخرًا للاستفادة من أفكارهم ورؤاهم التطويرية بما يفيد النادي.

وكشف مجلس إدارة النادي الأهلي في بيان رسمي عن أبرز الأعضاء الذين سيتم الاستعانة بهم وهم: أحمد الحيوان، أحمد شريف، منار سعيد، كريم التهامي، علي ندا، رنا إبراهيم، وعبد الله ضياء العايش، وجيانا فاروق.

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأول

وجاءت أبرز قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأول:

1- اعتماد الميزانية والحساب الختامي وإرسالها للجهة الإدارية والتي ستتولى إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

2- تفويض محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة في الإشراف على شؤون كرة القدم والموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي.

3- تشكيل المكتب التنفيذي للنادي من ياسين منصور نائب الرئيس “رئيسًا”، خالد مرتجي أمين الصندوق ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس الإدارة “أعضاء”.

4- تكليف سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة قائمًا بأعمال المشرف العام على قطاع كرة القدم.

5- تكليف الثنائي طارق قنديل وإبراهيم العامري فاروق عضوا مجلس الإدارة بالعمل على زيادة إيرادات النادي من العضويات الجديدة.

6- تكليف الثنائي محمد الدماطي ومحمد الجارحي عضوا مجلس الإدارة بدراسة إنشاء صندوق الأهلي للاستثمار الرياضي.

7- تكليف حازم هلال عضو مجلس الإدارة بمتابعة مشروع ستاد الأهلي وتولي ملف تطوير المنشآت العقارية.

8- تكليف أحمد حسام عوض عضو مجلس الإدارة بتطوير الحقوق التجارية لقطاع كرة القدم وإدارة النشاط الرياضي.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن 4 قرارات تخص رباعي مجلس الإدارة الراحلين كالتالي:

1- تعيين الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة السابق رئيسًا للجنة الطبية بالنادي.

2- تعيين المهندس محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس الإدارة السابق عضوًا بشركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

3- تعيين الدكتور مهندي مجدي عضو مجلس الإدارة السابق مستشارًا لمجلس الإدارة بإدارة النشاط الرياضي.

4- تعيين المهندسة مي عاطف عضو مجلس الإدارة السابق مستشارًا هندسيًا لمؤسسة الأهلي المجتمعية.