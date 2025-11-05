نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وعشاق الساحرة المستديرة عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها. موعد أهم مباريات اليوم تشيلسي ضد قره باغ 7:45. إنتر ميلان ضد كيرات 10:00. مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند 10:00. برشلونة ضد كلوب بروج 10:00. بنفيكا ضد بايرليفركوزن 10:00. القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.