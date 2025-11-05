نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يواجه بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: موعد المباراة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وموعدها، والقنوات الناقلة، وكيفية مشاهدة البث المباشر للمواجهة المرتقبة في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لموسم 2025-2026.

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، في مواجهة نارية يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز واقتناص صدارة المجموعة.

ويعيش الفريقان حالة من التكافؤ في الترتيب، إذ يمتلك كل منهما 7 نقاط من فوزين وتعادل، مع تفوق مانشستر سيتي بفارق الأهداف. ويدخل السيتي اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، بينما يأمل دورتموند في العودة بنتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

ويعتمد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على تشكيلة تضم أبرز نجوم الفريق، من بينهم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي يواجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له. كما يضم السيتي بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، الذي يقدم أداءً لافتًا هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند



تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، المالكة الحصرية لحقوق بث دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المباراة عبر قناة beIN Sports 3، مع تغطية خاصة قبل وبعد اللقاء.

كيفية مشاهدة البث المباشر للمباراة



يمكن للمشتركين متابعة المباراة عبر خدمة beIN Connect الإلكترونية، كما يمكن مشاهدتها من خلال تطبيق TOD لمن يملكون اشتراكًا نشطًا في المنصة.

معلق مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند



يتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي عبر قنوات "بي إن سبورتس".

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند



وتُقام المباراة على ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وسط أجواء حماسية يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا. ويسعى فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتحقيق الفوز الرابع له في المجموعة، من أجل ضمان التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي ومواصلة الدفاع عن لقبه الأوروبي.

ويضم مانشستر سيتي بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، الذي يقدم أداءً مميزًا منذ انضمامه للفريق، إذ شارك في عدد من المباريات خلال الموسم الحالي ونجح في إثبات نفسه كأحد الأوراق الهجومية المهمة في تشكيلة جوارديولا. ويدخل السيتي اللقاء بعدما فاز على نابولي وفياريال، وتعادل مع موناكو في الجولات الماضية، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.