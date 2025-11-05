نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يلتقي بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: موعد المباراة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة قوية أمام بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. ويشارك في صفوف الفريق الدولي المصري عمر مرموش، الذي من المتوقع أن يتواجد على مقاعد البدلاء خلال اللقاء، حسب صحيفة «ستاندرد» الإنجليزية.

تقام المباراة على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، حيث يسعى السيتي لتعزيز موقعه في المجموعة، إذ يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، بينما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز السابق له بنفس الرصيد، ما يجعل المباراة حاسمة في تحديد ترتيب المجموعة قبل الجولات الأخيرة.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ريان آيت نوري، روبن دياز، يوشكو جفارديول، ماتيوس نونيز

خط الوسط: رودري

خط الوسط الهجومي: جيريمي دوكو، فيل فودين، ريان شرقي، برناردو سيلفا

خط الهجوم: إيرلينغ هالاند

وتأتي هذه المباراة في وقت يطمح فيه مانشستر سيتي للاستفادة بعاملي الأرض والجمهور، بينما يسعى بوروسيا دورتموند لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأوروبية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

يستضيف مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي الذي يضم في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، المباراة بعد الفوز على نابولي وفياريال والتعادل مع موناكو، في الجولات الماضية.

القنوات الناقلة مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

يمكن للجماهير متابعة اللقاء المنتظر بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات «beIN SPORTS»، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



القناة الناقلة:



beIN SPORTS HD 3

المعلق:

سيتولى حفيظ دراجي التعليق الصوتي على أحداث المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.