 مواجهة نارية في زعبيل.. الوصل يطارد بطاقة التأهل الآسيوي والمحرق يتمسك بفرصة البقاء في المنافسة

يستهدف الوصل تكرار انتصاره على المحرق البحريني عندما يلتقيان على استاد زعبيل اليوم، في الساعة 17:45، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى من بطولة «دوري أبطال آسيا 2»، حيث يسعى «الإمبراطور» إلى حسم تأهله مبكرًا إلى الدور المقبل، قبل خوض الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات أمام الاستقلال الإيراني والوحدات الأردني.

ويأمل الوصل أن يحقق العلامة الكاملة بوصوله إلى النقطة الـ12، لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، إذ يمتلك في رصيده تسع نقاط، بعدما تغلب على الاستقلال الإيراني بنتيجة 7-1 في زعبيل، ثم تجاوز الوحدات الأردني 2-1 خارج أرضه، وفاز في الجولة الثالثة على المحرق في المنامة بهدف دون رد.

ويأمل «الأصفر» استعادة ثباته بعد توقف سلسلة الانتصارات محليًا، إذ تلقى خسارة مفاجئة أمام دبا الفجيرة في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، قبل أن يتعادل مع خورفكان بهدف لكل فريق في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، إلى التركيز على تصحيح الأخطاء وتعزيز جاهزية الفريق لمواجهة المحرق.

ويعتمد الفريق على عناصر خبرة وجاهزية هجومية متجدّدة، حيث لعبت التغييرات الأخيرة دورًا في منح اللاعبين البدلاء فرصة إبراز إمكاناتهم، في الجولة السابقة ضد المحرق، حيث أحرز أداما ديالو هدف الفوز القاتل، ليقود الفريق إلى الانتصار على استاد علي بن محمد آل خليفة في المنامة، ليؤكد المدرب كاسترو قدرته على التعامل مع الأوقات الحاسمة.

تطلعات الجهاز الفني

كما يأمل الجهاز الفني في أن تتكرر هذه الروح القتالية في المباراة المقبلة، مع الاعتماد على تنويع الحلول الهجومية واستغلال الفرص المبكرة، لضمان السيطرة على سير اللقاء منذ البداية.

ومن الناحية التكتيكية، يسعى الوصل إلى ترجمة الأداء الجماعي المميز الذي أبداه في الجولات السابقة إلى أهداف ملموسة، مع التركيز على تعزيز الانضباط الدفاعي ومعالجة إهدار الفرص السهلة، خصوصًا بعد الأداء المتذبذب في المباراتين الماضيتين، ويطمح الفريق إلى تقديم عرض قوي أمام جمهوره في زعبيل، واستعادة ثقة الجماهير.

من المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، خاصة مع الأسلوب الهجومي الذي يتميز به الفريقان، حيث يمتاز الوصل بالضغط العالي والاستحواذ على الكرة، في حين يعتمد المحرق على الهجمات المرتدة السريعة. وستكون المواجهة أيضًا اختبارًا حقيقيًا لحراس المرمى في ظل توافر عناصر هجومية مميزة قادرة على التسجيل من أنصاف الفرص، مما يجعل الجماهير على موعد مع لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة الكروية الخليجية الأصيلة.