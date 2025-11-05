نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يواجه كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: موعد المباراة والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء 5 نوفمبر 2025، في واحدة من المواجهات المرتقبة ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة مشواره نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية وسط طموحات جماهيره بالعودة لمنصات التتويج الأوروبية التي غابت لسنوات.

برشلونة يواجه كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: موعد المباراة والقناة الناقلة

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة صعبة عندما يحل ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على ملعب يان بريدل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج



تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وهي مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى برشلونة لتعزيز موقعه في المجموعة بعد بداية متذبذبة في البطولة، بينما يأمل كلوب بروج في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام العملاق الكتالوني.

القناة الناقلة للمباراة



تنقل شبكة beIN Sports المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء، لتوفير متابعة شاملة لكل أحداث المباراة.

برشلونة وكلوب بروج.. فليك يسعى لاستعادة الثقة



يدخل برشلونة المباراة بعد فوزه في مباراتين وخسارته مرة واحدة أمام باريس سان جيرمان، ليملك 6 نقاط في رصيده. ويأمل المدرب هانز فليك في تحقيق الفوز الثالث، مما سيرفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط ويقربه من حسم التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية مبكرًا.

كلوب بروج ضد برشلونة.. هل يحقق الفريق البلجيكي مفاجأة؟



يطمح كلوب بروج بقيادة المدرب نيكي هاين لاستغلال قوة ملعبه وجماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، وإظهار قدرة الفريق البلجيكي على المنافسة في البطولة القارية ضد أحد كبار أوروبا.

برشلونة يواجه كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: موعد المباراة والقناة الناقلة

طاقم التحكيم



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة المباراة، وهو حكم متمرس له خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسات الأوروبية الكبرى، ما يضمن سير المباراة وفق أعلى المعايير التحكيمية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام كلوب بروج

ومن المتوقع أن يدخل هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس.