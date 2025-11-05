نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوورة.. برشلونة يواجه كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: موعد المباراة وأبرز التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برشلونة يواجه كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: موعد المباراة وأبرز التفاصيل

يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء 5 نوفمبر 2025، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. وتعد المباراة من المواجهات المهمة للفريق الكتالوني الذي يسعى لمواصلة مشواره نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وسط طموحات جماهيره بالعودة لمنصات التتويج الأوروبية التي غابت عنه لسنوات.

برشلونة يسعى لتأكيد تفوقه الأوروبي



يدخل برشلونة اللقاء وهو يمتلك 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعد تحقيق الفوز في مباراتين وتعرضه لهزيمة واحدة. ويأمل المدرب هانز فليك في استعادة الأداء الهجومي القوي الذي اعتاد عليه جمهور البلوجرانا، مع الاعتماد على تألق عدد من نجوم الفريق الشباب الذين صنعوا الفارق في الجولات الماضية. ويظل الهدف الأساسي هو تحقيق الفوز خارج الأرض لتعزيز فرص الفريق في حسم بطاقة التأهل المبكر للدور المقبل.

كلوب بروج يتمسك بالأمل أمام جماهيره



على الجانب الآخر، يسعى كلوب بروج البلجيكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تبقيه ضمن المنافسة، إذ يمتلك الفريق ثلاث نقاط فقط من فوز واحد مقابل هزيمتين. ويعتمد المدرب نيكي هاين على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي لوقف هجمات برشلونة، مع الاستفادة من المرتدات السريعة التي تمثل أحد أهم أسلحة الفريق في البطولة الأوروبية.

برشلونة يواجه كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: موعد المباراة وأبرز التفاصيل

تفاصيل اللقاء



تقام المباراة على ملعب يان بريدل في مدينة بروج البلجيكية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي. وتنتظر جماهير الفريقين مباراة مثيرة قد تعيد رسم ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا.

كلوب بروج ضد برشلونة.. هل يحقق الفريق البلجيكي مفاجأة؟



يطمح كلوب بروج بقيادة المدرب نيكي هاين لاستغلال قوة ملعبه وجماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، وإظهار قدرة الفريق البلجيكي على المنافسة في البطولة القارية ضد أحد كبار أوروبا.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام كلوب بروج

ومن المتوقع أن يدخل هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس.