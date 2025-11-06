نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالجليل: الأهلي سيتخطى سيراميكا بصعوبة.. وشخصية البطل ستظهر في السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري لن تكون سهلة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن شخصية الأهلي وخبرات لاعبيه ستكون العامل الحاسم في عبور اللقاء.

وقال عبدالجليل في تصريحات لبرنامج *نمبر وان* الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة cbc: "أنا معجب جدًا بتصريحات المدير الفني توروب، واعترافه بوجود أزمة دفاعية في الفريق. هذه صراحة تحسب له، لأن علاج مثل هذه الأمور يحتاج إلى وقت وثقة في العمل الفني."

وأضاف: "أتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بثنائي الوسط محمد علي بن رمضان ومروان عطية، بينما سيكون دسيانج على مقاعد البدلاء. في المقابل، علي ماهر مدرب شجاع ويعرف كيف يواجه الفرق الكبيرة، وهو من أفضل المدربين في الدوري المصري حاليًا."

وأوضح عبدالجليل أن دفاع الأهلي رغم الانتقادات الأخيرة يقدم أداءً منظمًا، قائلًا:

"الدفاع الحالي للأهلي، اللي ما يسجلش فيه صعب يسجل تاني، ومتى يستعيد الانسجام الكامل سيعود أكثر قوة."

وأتم:" "مباراة الأهلي وسيراميكا ستكون صعبة ومفتوحة، لكني أراهن على شخصية الأهلي التي تظهر في الأوقات الصعبة والبطولات الكبرى. الفريق سيتأهل إلى النهائي، لكن بشق الأنفس."