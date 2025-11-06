نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنة أولى سوبر.. البطولة المصرية ما بين تذبذب القطبين وطموحات الوافدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكشف الستار مساء اليوم الخميس عن بطولة كأس السوبر المصري 2025، والتي ستقام على أراضي الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 6 نوفمبر الجاري وحتى التاسع من الشهر ذاته.

تنطلق أحداث البطولة بمواجهة الخامسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، حين يواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

وتقام مباراة الزمالك أمام فريق بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في الدور نصف النهائي من البطولة.

سنة أولى سوبر

يدخل قطبي الكرة المصرية الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك بطولة كأس السوبر المصري، بأجهزة فنية تخوض البطولة للمرة الأولى.

حيث قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين أحمد عبد الرؤوف كمدير فني مؤقت خلفا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وتولى عبد الرؤوف مسؤولية الفريق الأبيض منذ المباراة الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام فريق طلائع الجيش.

في نفس السياق، يأتي فريق الأهلي إلى الإمارات بصحبة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مقاليد القيادة الفنية لفريق الأهلي خلفا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

تذبذب القطبين وطموحات الوافدين

شهدت الفترة الأخيرة تذبذب واضح في أداء ونتائج فريق الأهلي والزمالك والتعثرات التي لحقت بهم في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يبحث الزمالك عن البطولة من أجل عودة الاستقرار الفني، ومن ثم العائد المادي الذي يحتاجه النادي بعد الأزمات المالية الأخيرة التي لحقت به.

على الجانب الآخر، يسعى توروب لكتابة شهادة ميلاده مع جماهير الأهلي ومصالحتهم ببطولة كأس السوبر المصري، حيث تعثر الفريق في آخر مواجهتين ببطولة الدوري المصري الممتاز أمام المصري البورسعيدي وفريق بتروجيت على الترتيب.



أحلام مشروعة

يعد الثنائي فريق بيراميدز ونظيره سيراميكا كليوباترا، الأكثر استقرارا وجاهزية من الناحية الفنية قبل انطلاق البطولة، حيث يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المرتبة الأولى في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في سياق متصل، يطمح فريق بيراميدز في إضافة اللقب الرابع لهم على مستوى البطولات المحلية والقارية، حيث يتمتع الفريق بثبات المستوى الفني وتقديم سلسلة من الانتصارات في الفترة الأخيرة مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش.