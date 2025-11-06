نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة انطلاق كأس السوبر المصري 2025 في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم بطولة كأس السوبر المصري 2025 في أبو ظبي، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق الكرة المصرية والعربية، بمشاركة أربعة أندية كبرى هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

تستمر البطولة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، وتشهد مواجهتين قويتين في الدور نصف النهائي لحسم طرفي المباراة النهائية التي ستحدد بطل النسخة رقم 23 من السوبر المصري.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري

1. مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا:

تنطلق صافرة البداية في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة (السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي)، في مواجهة مرتقبة بين بطل الدوري المصري “الأهلي” وبطل كأس الرابطة “سيراميكا كليوباترا”.

الفائز من هذا اللقاء سيتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتصر من مباراة الزمالك وبيراميدز.

2. مباراة الزمالك وبيراميدز:

تقام المباراة الثانية في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة (9:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي)، بين الزمالك بطل كأس مصر وبيراميدز وصيف الدوري، في مواجهة قوية يتطلع خلالها الفريقان لحجز مقعد في النهائي والمنافسة على اللقب.

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

يمكن للجماهير في مصر والوطن العربي متابعة مباريات كأس السوبر المصري 2025 مجانًا عبر عدد من القنوات المفتوحة التي تبث اللقاءات بجودة عالية، وذلك على النحو التالي:

قناة أون تايم سبورتس (ON Time Sports):

التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تعد الناقل الرسمي للمباريات داخل مصر.

قناة أبو ظبي الرياضية (Abu Dhabi Sports HD):

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

الجودة: HD

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز بجودة عالية مع استوديو تحليلي مميز.

قناة دبي سبورتس (Dubai Sports):

التردد: 12322

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 3000

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن نصف النهائي الأول.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد حسن كوكا (محمد شكري)

الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: أحمد مصطفى زيزو (محمد عبدالله)، أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار

ويتطلع النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة البطولات، حيث يسعى لتتويج جديد يضيف إلى رصيده التاريخي الذي يبلغ 15 لقبًا في السوبر المصري.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود بنتايج، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، عمر جابر

الوسط: عبدالله السعيد، محمد شحاتة، أحمد ربيع، أحمد فتوح

الهجوم: ناصر ماهر، سيف الدين الجزيري

في المقابل، يسعى الزمالك إلى استعادة لقب السوبر المصري الغائب منذ عدة سنوات، بينما يطمح بيراميدز لتحقيق أول تتويج في تاريخه بالبطولة بعد أداء مميز في المواسم الأخيرة.

نهائي السوبر المصري يوم 9 نوفمبر

من المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس السوبر المصري 2025 يوم السبت 9 نوفمبر في أبو ظبي، حيث سيتنافس الفريقان الفائزان في نصف النهائي على اللقب وجائزة مالية قدرها 300 ألف دولار للبطل و200 ألف دولار للوصيف.