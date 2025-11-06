الرياضة

لاعبو الزمالك يحتفلون بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري

أحمد جودة - القاهرة - احتفل لاعبو الفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك بالفوز على نظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على التوجه لمدرجات جماهير الزمالك للاحتفال معهم، ورد التحية بعد تأهل الفريق إلى نهائي البطولة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4  بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة في المباراة النهائية
 

