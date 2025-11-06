نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والذي يقام في الإمارات.

أحداث مباراة الزمالك أمام بيراميدز

وانتهت أحداث المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف، بعدما فشل كلا الفريقين في تسجيل أهداف، ليتم اللجوء إلى ضربات الجزاء، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحة بنتيجة 5-4.

وبهذا الفوز يضرب نادي الزمالك موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، وذلك يوم الأحد المقبل.