نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف الأهلي الهجومي يطلب 1.5 مليون دولار سنويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، أن المهاجم الإيفواري إبراهيما ديباتي، لاعب نادي جايز السويدي، اشترط الحصول على راتب سنوي يبلغ 1.5 مليون دولار في حال انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب أكد عبر وسطاء أن هذا المبلغ يمثل ضعف راتبه الحالي مع ناديه السويدي، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن طلبه الحصول على 900 ألف دولار فقط غير دقيق.

وأضاف أن إدارة التعاقدات في الأهلي تتابع ملف ديباتي ضمن عدد من الأسماء المرشحة لدعم خط الهجوم، على أن يُحسم القرار النهائي وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة ييس توروب ومتطلبات المرحلة المقبلة.

