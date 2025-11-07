نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مصير عبد الرؤوف بعد نهائي السوبر مع الزمالك.. مصدر يجيب في المقال التالي

نجح فريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة المدرب المؤقت أحمد عبد الرؤوف في تخطي عقبة بيراميدز مساء اليوم الخميس، وذلك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، وبلوغ التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي الأحد المقبل.

وتعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز هي الثانية للمدرب أحمد عبد الرؤوف مع القلعة البيضاء منذ توليه المسئولية خلفا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ونجح فريق الزمالك في تخطي عقبة بيراميدز بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب التعادل في المباراة سلبيا دون أهداف.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك لموقع «دوت الخليج» أن هناك تفكير جاد داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بإسناد المهمة إلى أحمد عبد الرؤوف وصرف النظر عن التعاقد مع مدرب جديد، ولكن هذا مرهون بالتتويج بكأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في التاسع من شهر نوفمبر الجاري، وذلك على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن فريق الأهلي نجح في تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مساء اليوم الخميس.

