أشاد تامر عبد الحميد “دونجا” نجم نادي الزمالك السابق، بالمستوى الفني القوي الذي شهدته مباريات نصف نهائي بطولة السوبر المصري، مؤكدًا أن المواجهتين بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والزمالك وبيراميدز، كانتا مليئتين بالأفكار المميزة من المدربين الأربعة.

دونجا: أحمد عبد الرؤوف سيكون مدرب كبير.. وناصر ماهر "تيرموميتر" أداء الزمالك

وقال دونجا خلال تواجده ضيفًا ببرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور: "مباراتي السوبر المصري شهدتا أفكارًا كبيرة من المدربين، وسعيد جدًا بأداء الفرق الأربعة، الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز".

وأضاف: "غياب صديق إيجيولا أثّر بشكل واضح على أداء سيراميكا أمام الأهلي، لكن الفريق قدّم أداءً مميزًا في آخر ربع ساعة، ولو بدأ بنفس المستوى لكان قريبًا من التأهل".

وأكد نجم الزمالك السابق أن أداء الأهلي يتحسن من مباراة لأخرى بفضل عمل المدير الفني ييس توروب، مشيرًا إلى أن المدرب الدنماركي يجيد استغلال أوراقه الرابحة من دكة البدلاء.

كما أشاد بظهور الثنائي تريزيجيه وأشرف بن شرقي، قائلًا إنهما قدما مباراة كبيرة وكانا قادرين على زيادة النتيجة أمام سيراميكا.

وتابع دونجا: "سيراميكا كليوباترا لم يظهر بالمستوى المنتظر أمام الأهلي، والأحمر نجح في غلق مفاتيح لعب علي ماهر، لكن مروان عثمان كان أفضل لاعبي سيراميكا في اللقاء".

وعن الزمالك، قال دونجا إن الفريق قدم مباراة قوية أمام بيراميدز، مشيدًا بالمدرب أحمد عبد الرؤوف: "سعيد جدًا بدعم جماهير الزمالك لعبد الرؤوف، الذي تولى المهمة في توقيت صعب، ونجح في غلق مفاتيح بيراميدز بعد أن ذاكر الفريق جيدًا".

وأثنى على أداء خط دفاع الزمالك بقيادة الونش الذي “نجح في تحجيم خطورة مايلي مهاجم بيراميدز”، مشيرًا إلى أن ناصر ماهر هو “تيرموميتر أداء الفريق والعقل المفكر داخل الملعب”.

واختتم حديثه مؤكدًا: "بيراميدز يمتلك أقوى قائمة في مصر، وأتوقع أن يكون أحمد عبد الرؤوف مدربًا كبيرًا في المستقبل، بعد الثقة التي حصل عليها من مجلس الإدارة والجماهير".

