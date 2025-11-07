نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سابالينكا تعبر عن سعادتها بتخطي جوف والتأهل لنصف نهائي البطولة الختامية لموسم التنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعتبرت البيلاروسية أرينا سابالينكا أن تعويضها للتعثر في بداية المجموعة الأولى أمام الأمريكية كوكو جوف اليوم الخميس، قد منحها الثقة للفوز على حاملة اللقب، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.

سابالينكا تعبر عن سعادتها بتخطي جوف والتأهل لنصف نهائي البطولة الختامية لموسم التنس

وتأهلت سابالينكا بنتيجة (7 / 5) و6 / 2، حيث ستواجه الأمريكية أماندا أنيسيموفا يوم الجمعة، وتلتقي جيسيكا بيجولا مع إيلينا ريباكينا بعد فوزها على الإيطالية ياسمين باوليني بنتيجة 6 / 2 و6 / 3.

وكسرت جوف إرسال سابالينكا في وقت مبكر من اللقاء في الرياض، لكن المصنفة الأولى استعادت إيقاعها وردت بقوة.

وقالت سابالينكا عقب الفوز: "بصراحة كنت أستعد بالفعل للمجموعة الثانية، لكن شيء ما حدث، واستطعت أن أكسر إرسالها، ومنحني ذلك الشوط ثقة كبيرة بأنني مازلت أمتلك زمام الأمور في المجموعة، نعم أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز".

وأضافت: "كنت أفكر.. حسنا، ليس لدي ما أخسره، وكنت أضغط بقوة على إرسالي، لقد ساعدني ذلك حقا على استعادة إيقاعي".