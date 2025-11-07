سامح بسيوني يروّج لأحدث أعماله المسرحية أوسكار المسرح المصري

القاهرة - محمد ابراهيم -



في أجواء من الحماس والفخر، روّج الفنان سامح بسيوني لأحدث أعماله المسرحية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلنًا مشاركته في مهرجان أوسكار المسرح المصري المقرر إقامته يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، تحت شعار "توكلنا على الله.. وما توفيقي إلا بالله"، وهي العبارة التي اختارها بسيوني لتكون عنوانًا ودعاءً لبداية مرحلة جديدة في مشواره الفني.

ونشر بسيوني البوستر الترويجي للمهرجان، موجهًا رسالة لجمهوره ومحبي المسرح المصري يعبر فيها عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث الفني المميز الذي يجمع بين نخبة من أبرز نجوم المسرح وصناع العروض المسرحية من مختلف المحافظات. وأكد بسيوني أن مشاركته تأتي بدافع حبه الكبير للفن المسرحي الذي يعتبره الأب الروحي للفنون جميعًا، مشددًا على أن المسرح ما زال قادرًا على تقديم أعمال راقية تحمل رسالة وهدفًا نبيلًا للمجتمع.

وأضاف الفنان أن التحضيرات جارية على قدم وساق استعدادًا لانطلاق فعاليات المهرجان، الذي يُعد من أهم الأحداث الفنية في مصر، ويهدف إلى دعم الحركة المسرحية وإبراز المواهب الشابة، فضلًا عن تكريم رموز المسرح الذين أثروا الحياة الفنية بإبداعاتهم.

ويُعرف سامح بسيوني بتنوع أدواره وقدرته على توظيف موهبته في تقديم أعمال تحمل الطابع الإنساني والاجتماعي، حيث يحرص دائمًا على أن تكون مشاركاته ذات قيمة فنية ورسالة إيجابية، سواء في المسرح أو الدراما التلفزيونية.

واختتم بسيوني منشوره بكلمات مؤثرة تعكس روح الإصرار والتفاؤل قائلًا: "توكلنا على الله.. وما توفيقي إلا بالله"،

موجهًا الدعاء بأن يكون النجاح حليف كل المشاركين في المهرجان، وأن يستمر المسرح المصري في عطائه وريادته الفنية.

ويُعد مهرجان أوسكار المسرح المصري من أبرز التظاهرات الفنية التي تسعى لدعم الإبداع المسرحي في مصر، ويشهد هذا العام مشاركة واسعة من الفنانين الشباب والنجوم الكبار، وسط اهتمام جماهيري متزايد ينتظر العروض القادمة بشغف