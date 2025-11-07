الرياضة

عمر جابر: الأزمات تجعلنا أقوى ونقاتل في الملعب لإسعاد جماهير الزمالك

أكد عمر جابر، نجم فريق الزمالك، أن الفريق الأبيض يسعى ليكون على منصات التتويج باستمرار وهو أمر معتاد على تاريخ القلعة البيضاء. 

وقال جابر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "الأزمات دائما تجعلنا أقوى ونظهر بشكل جيد ولاعبي الفريق على أعلى مستوى فنيا وأخلاقيا ويقاتلون داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير". 

وأضاف: "نعد جماهير الزمالك ببذل أقصى جهد لدينا للفوز بالبطولة، وجميع اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم داخل الملعب".
 

