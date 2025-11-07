نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر جابر: الأزمات تجعلنا أقوى ونقاتل في الملعب لإسعاد جماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد عمر جابر، نجم فريق الزمالك، أن الفريق الأبيض يسعى ليكون على منصات التتويج باستمرار وهو أمر معتاد على تاريخ القلعة البيضاء.

عمر جابر: الأزمات تجعلنا أقوى ونقاتل في الملعب لإسعاد جماهير الزمالك

وقال جابر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "الأزمات دائما تجعلنا أقوى ونظهر بشكل جيد ولاعبي الفريق على أعلى مستوى فنيا وأخلاقيا ويقاتلون داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير".

وأضاف: "نعد جماهير الزمالك ببذل أقصى جهد لدينا للفوز بالبطولة، وجميع اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم داخل الملعب".

