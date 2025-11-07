نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الملكي يستعيد صدارة الدوري المغربي بالفوز على الفتح الرباطي في المقال التالي

استعاد فريق الجيش الملكي، صدارة الدوري المغربي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، بعد الفوز 1 / صفر على ضيفه الفتح الرباطي.



وفي ختام الجولة السابعة من المسابقة، فاز الجيش الملكي بهدف وحيد سجله لاعبه يوسف الفحلي من صناعة رضا سليم بالدقيقة 54.

وشهدت المباراة بطاقة حمراء من نصيب أسامة سوخان لاعب الفتح الرباطي في الدقيقة 86 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع الجيش الملكي رصيده في الصدارة إلى 17 نقطة بفارق الأهداف عن الوداد الذي كان قد فاز في وقت سابق على حسنية أغادير 2 / 1.

أما الفتح الرباطي فقد تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز التاسع.

ويلعب الجيش الملكي الجولة المقبلة ضد المغرب الفاسي صاحب المركز الثالث حاليا برصيد 15 نقطة.