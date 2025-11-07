نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف لاعب في البريميريج 9 مباريات بسبب العنصرية ضد حنبعل المجبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف ميلوتين أوسمايتش، لاعب بريستون نورث إند، لمدة 9 مباريات، بعد اتهامه بالإساءة العنصرية إلى حنبعل المجبري لاعب بيرنلي.

وكان الاتحاد قد وجه اتهامًا إلى أوسمايتش في مارس (آذار) الماضي، بسبب تعليق عنصري مزعوم وجهه إلى لاعب خط الوسط التونسي خلال التعادل السلبي في دوري الدرجة الثانية في فبراير (شباط) الماضي.

وقال الاتحاد إن لجنة تنظيمية مستقلة خلصت إلى أن تصرف مهاجم الجبل الأسود أوسمايتش يُشكّل «مخالفة مشددة» بموجب القواعد المنصوص عليها؛ إذ تضمّن تعليقه إشارة إلى اللون و/أو العرق. ونفى أوسمايتش التهمة.

وقال بريستون، في بيان، إنه يشعر «بخيبة أمل شديدة» بسبب القرار.

وأضاف النادي: «دائمًا ما أكد ميلوتين براءته، وما زال يفعل ذلك. وسنواصل دعمنا الكامل للاعبنا».

وتقرر تغريم أوسمايتش 21 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 28184 دولارًا، وإلزامه بإكمال دورة تدريبية.