فيلم "السادة الأفاضل" يقترب من 36 مليون جنيه بعد 16 يوم عرض

يواصل فيلم «السادة الأفاضل» نجاحه القوي في شباك التذاكر، بعدما حقق أمس الخميس 2 مليون و187 ألفًا و696 جنيهًا في مختلف دور العرض، ليرتفع إجمالي إيراداته خلال 16 يومًا إلى 35 مليونًا و584 ألفًا و644 جنيهًا.

أحداث فيلم "السادة الأفاضل"

تدور أحداث الفيلم في قرية مصرية حول عائلة أبو الفضل التي تهتز بعد وفاة الأب جلال. ومع محاولة الابنين طارق، الذي يجد نفسه مسؤولًا عن الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، لمواجهة تبعات الموت المفاجئ، يكتشفان أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه، بل كان متورطًا في تجارة الآثار، وتطارده شبكة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وجرّها إلى صراعات خطيرة.

أبطال وصُناع فيلم "السادة الأفاضل"

يضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.