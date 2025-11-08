نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شقة في أزمة".. كوميديا تكشف أزماتنا الخفية على مسرح نهاد صليحة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستقبل مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، مساء اليوم الجمعة في تمام السابعة مساءً، العرض المسرحي «شقة في أزمة»، وسط ترقب عشاق المسرح لما يقدمه العمل من رؤية ساخرة ومختلفة للواقع.

"شقة في أزمة".. كوميديا تكشف أزماتنا الخفية على مسرح نهاد صليحة اليوم



أبطال وصُناع مسرحية "شقة في أزمة"



المسرحية من تأليف أحمد محب قط، وإخراج السعيد كامل السعيد، ويشارك في صناعة العرض فريق كبير يضم: أحمد مجدي في الاستعراضات، أحمد سعد مدرب تمثيل، رفيق يوسف مؤلف الموسيقى والألحان، بكر جمال مساعد مخرج، آلاء كرامة مصممة الملابس، حسن جمال في الفيديو مابينج، دنيا المعداوي مكياج، محمد طلعت ديكور، جون رؤوف تصميم الدعاية، أحمد طارق إضاءة، ويوسف بدران أشعار.



فكرة العرض المسرحي

أما فكرة العرض، فهي تتجاوز مجرد قصة تدور داخل شقة مزدحمة بالشخصيات، لتتحول إلى مرآة ساخرة للحياة اليومية بكل ما تحمله من تناقضات وصراعات. وبين المواقف الكوميدية والضحك، يطرح العمل سؤالًا عميقًا: هل أزماتنا وليدة اللحظة، أم أننا نكرر صراعات موروثة دون أن نشعر؟

في «شقة في أزمة»، يتحول الضحك إلى وسيلة لاكتشاف الذات، لتكشف الكوميديا عن هشاشتنا الإنسانية، وتدعونا للتأمل في أزماتنا الحقيقية التي تسكن داخلنا قبل أن نضحك عليها.