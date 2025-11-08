حركة فتح إقليم شمال غزة تشكر مصر والرئيس السيسى لجهودهم فى توفير المساعدات الأنسانية للفلسطينيين بالقطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 12:32 صباحاً - وجّهت حركة فتح إقليم شمال غزة الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، لجهودهم فى توفير المساعدات الأنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة، المنكوبين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأصدرت الحركة بيانا قالت فيه: تتوجه حركة فتح إقليم شمال غزة ممثلة بأمين سرها الأخ القائد المناضل حاتم أبو الحصين"أبو شكري" من شمال غزة الصامد إلى مصر العروبة والكرامة، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديراً للجهود المباركة في توفير المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا المنكوبين في قطاع عزة، والحرص الدائم على دعم حقوق شعبنا وقضية العادلة، وإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة أهلنا في القطاع وإصرارها على بقاء المواطنين في شمال غزة وقطع الطريق على مؤامرة التهجير والاقتلاع من الوطن.

حركة فتح في شمال غزة تثمن عالياً هذه الجهود وتسعى لبناء لجنة وطنية تضم المخاتير والوجهاء ومن جميع الهيئات الفلسطينية في شمال غزة، لتسهيل وصول المساعدات المصرية لجميع سكان شمال غزة النازحين في محافظة الوسطى ومحافظة خانيونس ومحافظة رفح، وتحفيز عودة سكان شمال غزة إلى مساكنهم وإقامة المخيمات لإيوائهم وتوفير مقومات الحياة، وتتطلع حركة فتح لتوسيع نشاط اللجنة المصرية والتشبيك مع اللجنة الوطنية في محافظة شمال غزة، سعياً لتقديم العون لأبناء شعبنا المساعدة، ونؤكد استعداد الحركة لممارسة جهودها لإسناد اللجنة الوطنية في شمال قطاع غزة لأداء مهامها".

وأكدت حركة فتح إقليم شمال غزة، أن مصر جسّدت موقفها التاريخي والإنساني الثابت فكانت ولا تزال الحاضنة الأمينة والداعم الأول لشعبنا الفلسطيني في محنته، وأضافت: "من شمال قطاع غزة نرفع تحية فخر ووفاء إلى مصر الشقيقة على وقفتها الشجاعة ومواقفها النبيلة التي ستبقى محفورة في ذاكرة الشعب الفلسطيني جيلاً بعد جيل.. شكراً لمصر.. شكراً لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.. شكراً لشعب العروبة".