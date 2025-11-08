خالد الصاوي ينعى محمد رمضان في وفاة والده

القاهرة - محمد ابراهيم -



قدّم الفنان خالد الصاوي واجب العزاء لزميله محمد رمضان في وفاة والده، حيث نشر عبر صفحته الرسمية رسالة مؤثرة قال فيها: “يتقدم الفنان خالد الصاوي بخالص التعازي إلى الزميل الفنان محمد رمضان في وفاة المغفور له بإذن الله والده، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان”.

خالد الصاوي ينعي محمد رمضان في وفاة والده



جنازة والد محمد رمضان

وشُيعت جنازة والد الفنان محمد رمضان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور جماهيري كبير وتزاحم من محبي الفنان وعدد من وسائل الإعلام لتوديع الراحل.

أبرز نجوم الفن الذين حضروا الجنازة

وشارك في تشييع الجثمان مجموعة من الفنانين، من بينهم أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وكمال أبو رية، وأحمد شاكر عبد اللطيف، الذين حرصوا على تقديم العزاء ومواساة أسرة محمد رمضان في هذا المصاب الأليم.

آخر أعمال محمد رمضان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، أغنية “من ضهر راجل” الذي حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها عبر المنصات الموسيقية.

تفاصيل اغنيه «من ضهر راجل»

الأغنية تعكس استمرار رمضان في تقديم أعمال موسيقية تحمل طابعًا شخصيًا واضحًا، متكئًا على لغة الشارع وتعبيراته، وتأتي الاغنيه امتدادًا لسلسلة من الأغاني التي طرحها محمد رمضان خلال السنوات الماضية، أغنية "من ضهر راجل" من كلمات حازم إكس، ألحان حازم إكس وإسلام ساسو، وتوزيع إسلام ساسو.