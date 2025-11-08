نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والزمالك بالزي الرسمي في نهائي النسخة 23 للسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال الاجتماع التنسيقي الفني لمباراتي المركز الثالث والنهائي، بحضور ممثلي الفرق الأربعة المشاركة، الشرطة، الإسعاف، الأمن الخاص وممثلي ملعبي المباراتين وذلك ظهر اليوم السبت 8 نوفمبر 2025.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الفنية، الشؤون الإعلامية، الأمن والسلامة، نظام الاعتماد، الخدمات الطبية وخدمات الجماهير.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

مباراة الأهلي x الزمالك والمقامة على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

وسيلعب فريق الأهلي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر بينما يرتدي حارسه اللون السماوي، فيما سيلعب فريق الزمالك بالقميص الابيض وشورت اسود ويرتدي حارسه اللون البرتقالي.

في حال انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم اللجوء للأشواط الإضافية وحال استمرار التعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

مباراة سيراميكا x بيراميدز والمقامة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة

و يرتدي بيراميدز الزي الأسود الكامل في الذهبي، بينما سيرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي سيراميكا في المقابل اللون الأبيض في العنابي، بينما سيرتدي الحارس اللون البرتقالي الكامل.

في حالة انتهاء المباراة بالتعادل بأي نتيجة سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز وصاحب المركز الثالث في البطولة.