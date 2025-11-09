نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: الزمالك قادر على حسم السوبر.. وعبد الرؤوف يسير على الطريق الصحيح في المقال التالي

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، تفاؤله الكبير بقدرة الفريق على التتويج بلقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الفنية تصب في صالح الفارس الأبيض قبل المواجهة المرتقبة.

وقال صلاح خلال ظهوره في برنامج “زملكاوي” على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري: هناك معايير فنية واضحة تجعلني على ثقة أن الزمالك قادر على الفوز وحصد لقب السوبر

وأضاف: أتمنى أن يواصل أحمد عبد الرؤوف نهج مدربي الزمالك السابقين الذين نجحوا في حصد البطولات، وأن يستثمر الحالة الجيدة داخل الفريق

وأوضح نجم الزمالك السابق أن العلاقة المميزة بين عبد الرؤوف واللاعبين ستكون عاملًا فارقًا في مباراة القمة، مؤكدًا أنها من أهم نقاط قوة الفريق في المرحلة الحالية.

واختتم صلاح تصريحاته قائلًا: معدن لاعبي الزمالك الحقيقي يظهر في اللحظات الصعبة، وأرى أن الفريق جاهز للظهور بشكل قوي في لقاء السوبر