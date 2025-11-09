نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. صدام القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم الأحد إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة مباراة نهائي كأس السوبر المصري 2025 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت مكة المكرمة، و07:30 بتوقيت أبوظبي، في لقاء يصفه الكثيرون بأنه “قمة القمم” في الموسم الكروي المصري.

الأهلي والزمالك.. مسار الوصول إلى النهائي

وصل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في مواجهة أظهرت صلابة دفاعية وقدرة هجومية عالية.

أما الزمالك فحجز مقعده في النهائي بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز انتهت بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي، ما زاد من الإثارة والتوتر قبل المواجهة الحاسمة.

القنوات الناقلة للمباراة

تتيح عدة قنوات رياضية البث المباشر لمباراة النهائي، حيث يمكن متابعة كل لحظة من المباراة عبر:

أون سبورت

أبوظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1

وتوفر هذه القنوات استوديوهات تحليلة قبل وبعد المباراة، مع تغطية فنية للتشكيلات، خطط اللعب، وأداء النجوم المتوقع.

الأهلي يسعى لتأكيد التفوق

يسعى الأهلي للحفاظ على لقبه بعد الفوز بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر 2024، والتي أقيمت في الإمارات أيضًا بعد التفوق على الزمالك بركلات الترجيح.

ويعتمد الجهاز الفني بقيادة مدرب الأهلي على عناصر خبرة عالية مثل: محمد شريف، علي معلول، وصلاح محسن، لتحقيق الفوز والسيطرة على مجريات المباراة منذ البداية.

الزمالك يخطط للانتقام

يأمل الزمالك في استعادة اللقب وكسر سلسلة انتصارات الأهلي الأخيرة، مستفيدًا من لاعبيه المميزين مثل: شيكابالا، أشرف بن شرقي، ومصطفى محمد، في تشكيل هجومي متكامل لإرباك دفاعات الأهلي وتحقيق الانتصار.

تحليل فني للمباراة

يتوقع الخبراء أن تكون المباراة مفتوحة ومثيرة، مع صراع محتدم على وسط الملعب والتحكم بإيقاع اللعب.

ويشير التحليل إلى أن استغلال الفرص الثابتة، الركلات الحرة، والكرات العرضية سيكون لها تأثير كبير على نتيجة المباراة، بينما يُعد خط الوسط والهجوم المتحرك المفتاح الأساسي للفريقين.

متابعة البث المباشر والأجواء الجماهيرية

يمكن متابعة الأهلي والزمالك بث مباشر عبر القنوات الناقلة، مع تغطية كل حدث من المباراة، تسجيل الأهداف، التحليل الفني، وأداء اللاعبين.

كما يتابع الملايين المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُبث لحظات الحماس والإثارة، وتزداد روح المنافسة بين جماهير الفريقين.

ختام البث المباشر

تعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر المصري 2025 من أبرز الأحداث الرياضية لهذا الموسم، حيث تجمع بين أكبر ناديين مصريين في مواجهة فاصلة على لقب البطولة.

الجماهير في كل مكان تنتظر صافرة البداية، وترقب البث المباشر لكل الأهداف والتفاصيل الفنية لحظة بلحظة على مدار المباراة.