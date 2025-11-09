نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا لتحديد ثالث السوبر المصري اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة قوية تجمع بين بيراميدز وفريق سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري، ضمن ختام منافسات البطولة لهذا الموسم.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

يُقام لقاء بيراميدز وسيراميكا اليوم الأحد في الساعة الثالثة إلا الربع عصرًا بتوقيت الإمارات، وذلك بعد أن خسر الفريقان مواجهاتهما في نصف نهائي السوبر المصري، ويأمل كل فريق في إنهاء البطولة بنتيجة إيجابية تعزز من معنويات اللاعبين قبل استئناف الموسم المحلي.

بيراميدز بعد الخسارة أمام الزمالك

يدخل بيراميدز اللقاء بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعد الخسارة أمام الزمالك بركلات الترجيح في نصف النهائي، في مباراة شهدت مجهودًا بدنيًا كبيرًا من لاعبي الفريق.

ولذلك، قرر الجهاز الفني منح بعض اللاعبين الأساسيين راحة، والاعتماد على البدلاء في مباراة اليوم، لتجنب الإجهاد والإصابات، ولتجهيز جميع عناصر الفريق للفترة المقبلة من الموسم سواء محليًا أو قاريا.

بيراميدز يركز على التجربة الفنية

أكدت مصادر داخل النادي أن الهدف الأساسي من السوبر كان تحقيق اللقب، وبعد فقدان الفرصة أصبح التركيز على مباراة سيراميكا منصبًا على تجربة اللاعبين البدلاء ومنحهم فرصة الظهور، لضمان جاهزيتهم واستعدادهم للبطولات المقبلة.

سيراميكا يسعى لإنهاء البطولة بالفوز

أما فريق سيراميكا بقيادة المدير الفني علي ماهر، فيخوض المباراة بهدف حصد المركز الثالث.

ورغم الخسارة أمام الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1، حرص الجهاز الفني على تحفيز اللاعبين، والتأكيد على أهمية إنهاء البطولة بنتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل العودة لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

أهمية المباراة للفريقين

مواجهة اليوم ليست فقط لتحديد المركز الثالث في كأس السوبر المصري 2025، بل تمثل أيضًا فرصة لكل من بيراميدز وسيراميكا لتجربة الخطط التكتيكية، اختبار اللاعبين البدلاء، وزيادة الانسجام داخل الفريق قبل المباريات الرسمية القادمة، سواء في الدوري أو البطولات القارية.