نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 معلومات هامة قبل مواجهة الأهلي والزمالك اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية على حد سواء انطلاق نهائي كأس السوبر المصري 2025 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.



تنطلق المباراة في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 07:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، في قمة كروية تحمل الكثير من الإثارة والتنافس بين العملاقين المصريين.



خلال السطور القلية التالية، نسلط الضوء على أهم 5 معلومات يجب معرفتها قبل انطلاق المباراة، والتي تعكس تاريخ الفريقين في البطولة وأرقامهم القياسية، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بالنهائي.

1. طريق الأهلي والزمالك إلى النهائي

نجح الأهلي في حجز مقعده بالنهائي بعد فوزه في نصف النهائي الأول على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تألق لاعبي الأهلي وقدرة الجهاز الفني على إدارة المباراة بشكل مثالي.

أما الزمالك، فقد تأهل إلى النهائي بعد مواجهة بيراميدز في نصف النهائي الثاني، والتي حسمت لصالحه بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل، ليضمن الفريق الأبيض مقعده في النهائي المرتقب.

2. السوبر المصري في الإمارات للمرة التاسعة

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة كأس السوبر المصري للمرة التاسعة في تاريخ البطولة، إذ كانت المرة الأولى في نسخة 2015، بينما أقيمت النسخة الأخيرة في الإمارات أواخر عام 2024.

ويعتبر ملعب محمد بن زايد مركزًا رئيسيًا لاستضافة مباريات السوبر المصري في السنوات الأخيرة، حيث يوفر بيئة احترافية للمنافسات ويسمح للجماهير بمتابعة المباريات في أجواء مميزة، مع تغطية إعلامية واسعة على المستوى الإقليمي والدولي.

3. تاريخ بطولة كأس السوبر المصري

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري لأول مرة عام 2001، ولعبت حتى الآن 22 نسخة.

الأهلي تصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالسوبر بـ 15 لقبًا.

الزمالك حصد 4 ألقاب فقط، بينما حقق كل من المقاولون العرب، وحرس الحدود، وطلائع الجيش لقبًا واحدًا.

الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وغزل المحلة ومودرن سبورت تواجدوا مرة واحدة في مركز الوصافة، في حين تصدر إنبي قائمة الوصافة 3 مرات.

تاريخ البطولة يعكس قوة الأهلي والزمالك في كرة القدم المصرية، حيث يعتبر النهائي الحالي استكمالًا لهذا التنافس التاريخي بين الفريقين.

4. أرقام الأهلي في السوبر المصري

يشارك الأهلي في النسخة الحالية للسوبر المصري للمرة الـ20، وتمكن من الفوز باللقب 15 مرة:

7 مرات في الوقت الأصلي.

4 مرات في الوقت الإضافي.

4 مرات عبر ركلات الترجيح.

وخسر الأهلي لقب السوبر 4 مرات فقط، مرتين أمام الزمالك، ومرتين أمام طلائع الجيش وحرس الحدود، مما يعكس سيطرة شبه كاملة للأهلي على البطولة على مدار تاريخها.

5. أرقام الزمالك في السوبر المصري

يشارك الزمالك في النسخة الحالية للمرة الـ13، حيث تمكن من التتويج 4 مرات: