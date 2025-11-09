نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري.. الإمارات توفر 15 حافلة مجانية لنقل جماهير الأهلي والزمالك إلى استاد محمد بن زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، عن توفير حافلات مجانية لنقل جماهير قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، إلى استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لنهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقالت الرابطة عبر بيان رسمي على منصة "إكس"، إن 15 حافلة مجانية ستنقل الجماهير من مدينة زايد الرياضية إلى استاد محمد بن زايد، بواقع رحلة كل 30 دقيقة، بدءًا من الساعة 3:30 مساءً وحتى موعد المباراة المرتقبة التي تنطلق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تسهيلات جماهيرية واستعدادات الاستاد

وأشارت الرابطة إلى أنها وفرت مواقف مجانية بجوار الاستاد، تضم مجموعة من المرشدين الميدانيين لتوجيه الجماهير، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين أثناء الدخول والخروج لضمان تجربة آمنة ومريحة لجميع الحضور.

وتأتي هذه التسهيلات ضمن جهود الدولة الإماراتية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير لحضور الكلاسيكو المصري، الذي يمثل أحد أهم الأحداث الرياضية على مستوى المنطقة العربية.

تأهل الفريقين للنهائي

وصل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعد تخطيه فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، سجل ثنائية الأهلي تريزيجيه وجراديشار، بينما أحرز هدف سيراميكا الوحيد اللاعب مروان عثمان.

أما فريق الزمالك، فتأهل بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في مباراة ماراثونية نالت إعجاب الجماهير.

طاقم التحكيم والإجراءات الرسمية

وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن طاقم تحكيم نهائي السوبر المصري، حيث يقود المباراة الحكم التركي خليل أوموت، ويعاونه الحكم المساعد الأول التركي جيهون سيسيجوزال، والحكم المساعد الثاني التركي عبد الله بورا.

ويشرف على المباراة كل من الحكم الرابع الإماراتي سهيل الملا، وحكم الفيديو المجري استيفان فاد، مع الحكم المساعد للفيديو المكسيكي أنخيل بيو، لضمان إدارة تقنية وعادلة للنهائي المرتقب.

نهائي السوبر.. مواجهة جماهيرية وفنية منتظرة

تتزامن هذه التسهيلات مع الحفل الفني المتميز الذي يقدمه أحمد فهمي وأحمد حاتم، بمشاركة يعقوب السعدي، إضافة إلى فقرات غنائية يقدمها عمر كمال ومحمود الليثي، ليصبح النهائي حدثًا كرويًا وفنيًا في آن واحد، يعكس مكانة كرة القدم المصرية في المنطقة.

ويتوقع أن يشهد ملعب محمد بن زايد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في كرنفال مصري كامل على أرض الإمارات، وسط أجواء احتفالية وإثارة كروية عالية، بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في واحدة من أكثر المباريات متابعة وإثارة هذا الموسم.