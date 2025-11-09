نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم مرسي: تسجيلي الأهداف في مباريات الأهلي سبب غضب جماهيره مني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي أنه لا يكن أي عداء لجماهير نادي الأهلي كما يدعي البعض في وسائل الإعلام بل يكن لهم كل الاحترام والتقدير.

باسم مرسي: تسجيلي الأهداف في مباريات الأهلي سبب غضب جماهيره مني

وقال باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي، عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق:" سبب عداء جماهير الأهلي أو كرهم لي هو تسجيلي الأهداف في شباك النادي الأهلي مع فريقي السابق نادي الزمالك لأني استطاعت تسجيل الأهداف والفوز في معظم مباريات القمة بعد سيطرة استمرت 10 سنين لصالح الأهلي".



وأضاف:" في مباريات الأهلي كان لي الأفضلية في معظم المباريات وهز شباك الأهلي في كل مباراة أشارك بها مع نادي الزمالك وهذا سر غضب جماهير القلعة الحمراء مني".

