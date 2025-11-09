نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شيكو بانزا والجزيري والسعيد يقودون هجوم الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية المواجهة النارية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، والتي تُقام اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و07:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط أجواء حماسية واهتمام إعلامي وجماهيري كبير.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك عن التشكيل المتوقع الذي سيواجه الأهلي في النهائي، ويأتي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري

ويأتي هذا التشكيل معتمدًا على خبرة اللاعبين في خط الوسط والهجوم لضمان الضغط على دفاعات الأهلي ومحاولة حسم المباراة لصالح الأبيض.

القنوات الناقلة للنهائي

تمتلك عدة شبكات تليفزيونية عربية حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري 2025، بما في ذلك النهائي بين الأهلي والزمالك، ومن أبرزها:

أون سبورت

أبوظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1

وتتيح هذه القنوات متابعة المباراة بجودة عالية، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء، لمتابعة كل تفاصيل الحدث الكروي الأبرز هذا الموسم.

مشوار الأهلي والزمالك قبل النهائي

وصل الفريقان إلى النهائي بعد مباريات نصف نهائي قوية:

الأهلي: حجز مقعده في النهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، حيث سجل ثنائية الأهلي كل من محمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، بينما سجل مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد.

الزمالك: تمكن من التأهل بعد مواجهة بيراميدز التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الأبيض اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في مباراة ماراثونية أبهرت الجماهير ومثلت تحديًا كبيرًا للاعبي الفريق الأبيض.

أجواء نهائي السوبر المصري في أبوظبي

تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادات مكثفة لاستضافة النهائي، مع توفير خدمات جماهيرية مثل الحافلات المجانية ونقاط الإرشاد حول استاد محمد بن زايد.

ويأتي النهائي في ظل حفل فني مميز يُقدمه أحمد فهمي وأحمد حاتم بمشاركة الإعلامي يعقوب السعدي، إضافة إلى فقرات غنائية للفنانين عمر كمال ومحمود الليثي، لتصبح المباراة كرنفالًا كرويًا وفنيًا مصريًا على أرض الإمارات.

ويُعد النهائي فرصة لكل من الفريقين لتعويض بدايتهما في الدوري المصري، حيث يسعى الأهلي لإثبات قوته بعد سلسلة نتائج متباينة، بينما يرغب الزمالك في حصد اللقب لإضفاء المزيد من الاستقرار الفني والإداري.