نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 (تفاصيل كاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية مساء اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، إلى المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب نهائي كأس السوبر المصري 2025، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات.

وتُعد هذه القمة واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في الموسم الكروي الحالي، نظرًا للتاريخ الطويل والمنافسة الحادة بين الفريقين، إضافة إلى الإثارة التي ترافق كل مواجهة بينهما.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه الصعب على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بينما حسم الزمالك بطاقة التأهل بعد مباراة ماراثونية أمام بيراميدز انتهت بركلات الترجيح لصالح الأبيض.

ويأمل كل فريق في حسم اللقب لصالحه، مع العلم أن الفوز يمنح البطل مكافأة مالية قدرها 300 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار، ليصبح مجموع جوائز البطولة 700 ألف دولار.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية للمواجهة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، وسيتم نقل المباراة عبر ثلاث قنوات عربية تمتلك حقوق البث الحصري للبطولة:

ON Time Sports 2 HD

أبوظبي الرياضية 1 HD

دبي الرياضية 1 HD

تردد القنوات الناقلة:

ON Time Sports 1 HD (نايل سات): 11861 – رأسي V – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6

أبوظبي الرياضية 1 HD (عرب سات): 11804 – أفقي H – معدل الترميز 27500

دبي الرياضية 1 HD (نايل سات): 12322 – رأسي V – معدل الترميز 27500

طرق متابعة البث المباشر عبر الإنترنت

لمن يرغب في مشاهدة المباراة مباشرة على الإنترنت، يمكن الاعتماد على الخيارات الرسمية والمجانية التالية:

تطبيق ON Sport المتاح للتحميل مجانًا، والذي يسمح بمشاهدة المباراة بجودة عالية دون الحاجة للاشتراك.

صفحة أبوظبي الرياضية الأولى على منصة يوتيوب التي توفر بث مباشر للقاء.

الموقع الرسمي لقناة دبي الرياضية الذي يقدم متابعة لحظة بلحظة للمباراة.

وبهذا تتيح القنوات لجميع عشاق الكرة متابعة المباراة في أي مكان، سواء على التلفاز أو من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لتكون تجربة مشاهدة متكاملة.

تشكيل الفريقين المتوقع في المباراة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – آليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: نيتس جراديشار – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

ويبرز من خلال التشكيل قوة كل فريق في خط الوسط والهجوم، حيث يعتمد الأهلي على الخبرة في الدفاع وتنويع الهجمات، بينما يسعى الزمالك لاستغلال السرعة في الأطراف والأداء الجماعي لإحراز هدف مبكر.

أهمية المباراة والجماهيرية

تكتسب مباراة اليوم أهمية خاصة، ليس فقط لأنها نهائي كأس السوبر، بل أيضًا لأنها تمثل صدامًا تاريخيًا بين الناديين الأكثر تتويجًا بالبطولات في مصر. وتعتبر هذه النسخة الـ 23 من كأس السوبر، والمرة العاشرة التي يتواجه فيها الأهلي والزمالك في هذا الاستحقاق، حيث حسمت مواجهاتهما السابقة غالبًا بركلات الترجيح، مما يزيد من حدة الإثارة والتشويق.

وتتوقع لجان التحكيم بقيادة الخبير الكولومبي أوسكار رويز أن تشهد المباراة انضباطًا تحكيميًا عاليًا، بعد النجاح الذي أظهره الحكام المصريون في مباريات نصف النهائي.

مع بداية صافرة البداية، سيكون عشاق الكرة على موعد مع قمة كروية مثيرة تجمع بين التاريخ، المنافسة، والجوائز المالية الكبيرة، حيث يأمل كل فريق في تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره، مع متابعة مباشرة على ON Time Sports، أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية.