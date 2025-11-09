نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر الكلاسيكو المصري 2025.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية مساء الأحد، 9 نوفمبر 2025، إلى ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لمتابعة الكلاسيكو المنتظر بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري 2025، في مواجهة تعد الأهم على مستوى المنافسات المحلية هذا الموسم، لما تحمله من إثارة وتشويق وتنافس تاريخي بين الفريقين.

ويطمح كل من الأهلي والزمالك إلى تحقيق الفوز ورفع كأس السوبر المصري، حيث يمثل الانتصار على الغريم التقليدي بطولة خاصة ولقبًا مميزًا للمتوج، في مواجهة يترقبها ملايين المشجعين داخل مصر وخارجها.

توقيت المباراة ومكانها

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و07:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، على ملعب محمد بن زايد، الذي أصبح وجهة معتادة لاستضافة المباريات النهائية للبطولات المصرية في الإمارات، لما يوفره من تجهيزات احترافية ومرافق متطورة لاستقبال الجماهير.

أما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، فتقام يوم الأحد الساعة 02:30 عصرًا، وتعد فرصة لمتابعة التنافس على المراكز المهمة في البطولة بجانب النهائي الكبير.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

لمن يرغب في متابعة اللقاء مباشرة من أي مكان، تتوافر عدة قنوات عربية تبث المباراة بشكل حصري، وتشمل:

ON Sports 2 عبر القمر الصناعي نايل سات

أبوظبي الرياضية الأولى عبر عرب سات

دبي الرياضية 1 عبر نايل سات

تتيح هذه القنوات متابعة المباراة بجودة عالية HD، مع استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباراة، لتقديم تفاصيل دقيقة حول تشكيل الفريقين وأداء اللاعبين والإحصائيات المهمة لحظة بلحظة.

كما يمكن متابعة البث المباشر عبر التطبيقات الرسمية للقنوات أو المواقع الإلكترونية، لتغطية الكلاسيكو المصري بالكامل لجميع المتابعين داخل مصر وخارجها.

تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع

الأهلي

يدخل الأهلي اللقاء بقيادة المدير الفني يس توروب، مع قوة هجومية ودفاعية مكتملة الصفوف، في محاولة للفوز باللقب بعد سلسلة منافسات قوية في الدوري المصري.

ويبرز في تشكيلة الأهلي عدد من اللاعبين المؤثرين، مع وجود شكوك حول مشاركة لاعب الوسط إمام عاشور بسبب الإصابة، لكن الفريق يسعى لتقديم أداء هجومي متكامل يضمن التفوق على الزمالك.

الزمالك

أما الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف، فيعاني من بعض الغيابات المؤثرة، حيث يغيب نبيل عماد دونجا للإيقاف، آدم كايد للإصابة، بينما يغيب كل من محمد السيد وناصر منسي لأسباب فنية، مع وجود شكوك حول مشاركة خوان بيزيرا، عدي الدباغ، ومحمود بنتايج.

ويعتمد الزمالك على اللاعبين الأساسيين مثل شيكو بانزا، سيف الجزيري، وعبد الله السعيد، لتشكيل خط هجوم قوي قادر على الضغط على دفاعات الأهلي وحسم اللقاء.

أهمية المباراة وتاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

الكلاسيكو المصري يحمل طابعًا خاصًا دائمًا، حيث يمثل صراعًا على التفوق المحلي ويجذب اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا.

ويأتي النهائي هذا العام في سياق مميز، إذ تشارك كل من سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في البطولة، إلى جانب الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، مما يزيد من حدة المنافسة على الألقاب المحلية.

ويُذكر أن الأهلي والزمالك سبق لهما مواجهة بعضهما البعض في مباريات السوبر المصري عدة مرات، حيث عادةً ما تُحسم العديد من اللقاءات بركلات الترجيح، مع سجل تاريخي حافل بالندية والإثارة بين الفريقين.

أجواء نهائي السوبر المصري في أبوظبي

تعمل رابطة المحترفين الإماراتية على توفير كافة التسهيلات لجماهير الفريقين، حيث خصصت 15 حافلة مجانية لنقل الجماهير من مدينة زايد الرياضية إلى استاد محمد بن زايد، مع مواقف مجانية وإرشاد ميداني لضمان دخول وخروج آمن للجماهير.

كما يشمل الحدث حفلًا فنيًا قبل المباراة يقدمه أحمد فهمي وأحمد حاتم بمشاركة الإعلامي يعقوب السعدي، إضافة إلى فقرات غنائية للفنانين عمر كمال ومحمود الليثي، ليكون اللقاء كرنفالًا كرويًا وفنيًا يجمع بين الإثارة الرياضية والعروض الترفيهية.

توقعات الخبراء والتحليلات قبل المباراة

يرى المحللون أن المباراة ستكون متقاربة بين الفريقين، نظرًا لتقارب مستويات اللاعبين والخطط الفنية، مع اعتماد الأهلي على القوة الهجومية لنجومه مثل تريزيجيه ونيتس جراديشار، فيما يعتمد الزمالك على خبرة لاعبيه في خط الوسط والهجوم مثل عبد الله السعيد وشيكو بانزا.

وتشير التوقعات إلى أن اللقاء قد يشهد التزامًا دفاعيًا كبيرًا من الفريقين مع محاولات هجومية مبكرة، وسط ترقب الجماهير لكل فرصة للتسجيل وحسم اللقب في مباراة واحدة حاسمة.

مع انطلاق المباراة، ستبث القنوات المذكورة كل لحظة من أحداث الكلاسيكو المصري 2025، ليتمكن عشاق كرة القدم من متابعة التشكيل الرسمي، أهداف المباراة، التبديلات، والبطاقات، بالإضافة إلى تحليلات الخبراء والإحصائيات الدقيقة، مما يجعل من نهائي كأس السوبر المصري هذا العام تجربة رياضية متكاملة ومليئة بالإثارة.