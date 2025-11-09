نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يفوز على الخيارية بسداسية ويتصدر مجموعته بالقسم الثالث للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق فاركو لكرة القدم النسائية على نظيره مركز شباب الخيارية بسداسية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الأولى لدوري القسم الثالث للكرة النسائية

ليتصدر فاركو ترتيب المجموعة الثالثة بالقسم الثالث للكرة النسائية، وأحرزت أهداف فاركو كلًا من منى رضا وسلمى الهواري وريتاچ يوسف وسارة الهواري وايه فريد.

و يعتبر هذا الفوز هو أكبر فوز تحقق في مباريات الجولة الأولى القسم الثالث للكرة النسائية بجميع مجموعاته ليتصدر فاركو ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف